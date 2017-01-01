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Столица приходит в себя после сильного снегопада

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
14:31
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Столица приходит в себя после сильного снегопада: дороги и тротуары засыпаны тоннами реагентов, работают бригады дворников и снегоуборочная техника.

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