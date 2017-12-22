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Сильная метель разбушевалась на Сахалине (ВИДЕО)

Автор:
mikula
Дата публикации:
14:51
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Погода не на шутку разгулялась в Сахалинской области. Об этом сообщает мобильный репортёр, который прислал эти кадры с территории ОБТК «Лунское».

По словам мобильного репортёра, в области поднялась сильная метель. Как и на территории ОБТК Сахалин-2 - завывает сильный ветер, идёт мощный снег. Осадки заметают дороги и тротуары. Кружатся в резких порывах ветра. Видимость - заметно ухудшилась.

Ранее сообщалось, что 25 декабря 2017 года Сахалинская область окажется во власти глубокого циклона. К 26-му декабрю непогода только усилится. И только 27 декабря циклон начнет терять свою силу.
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