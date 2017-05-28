Автобус въехал в подземный переход в Москве (ВИДЕО)
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:49
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Трагедия произошла у станции метро "Славянский бульвар" в понедельник днём. Автобус по неизвестным причинам вылетел за пределы проезжей части, выехал на тротуар, где скатился по ступенькам в подземный переход. В этот момент на лестнице находились люди.
Что стало причиной аварии - пока неизвестно. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, а также скорой медицинской помощи.
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