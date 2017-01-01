Сильный снегопад начался на северо-западе столицы, резко ухудшив видимость на дорогах

Автор: mars66 Дата публикации: 15:53

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Снегопад и сильный ветер начались на северо-западе Москвы в районе Митино, резко ухудшив видимость на дорогах.