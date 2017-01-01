Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Видео изнутри пешеходного перехода, куда влетел автобус на Кутузовском проспекте

Видео изнутри пешеходного перехода, куда влетел автобус на Кутузовском проспекте

Автор:
maxim-mihailuk1989
Дата публикации:
17:04
  • 22
  • 0

Видео изнутри пешеходного перехода, куда влетел автобус на Кутузовском проспекте.

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
17:09 | tim777
На место серьёзного ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте прибыл эвакуатор
13 1
17:08 | Sargo
Обстановка на месте ДТП на Кутузовском проспекте с высоты птичьего полета
547 2
22.12 16:56 | LaimeLaim
Серьезное ДТП на проспекте Вернадского: автомобиль влетел в столб
227 0
15:49 | mreportertv
Автобус въехал в подземный переход в Москве (ВИДЕО)
244 1
21.12 22:27 | tim777
Два человека пострадали в результате лобового ДТП на Кутузовском проспекте