Спецтехника МЧС прибывает на место ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте

Автор: denis947 Дата публикации: 16:58

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Спецтехника МЧС прибывает на место ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте. Движение в районе аварии затруднено.