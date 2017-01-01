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Спецтехника МЧС прибывает на место ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте

Автор:
denis947
Дата публикации:
16:58
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Спецтехника МЧС прибывает на место ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте. Движение в районе аварии затруднено.

  • 41
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