4 погибших и 11 пострадавших - трагичный итог аварии на Кутузовском проспекте

Автор: tim777 Дата публикации: 25.12 18:36

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142 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199386

Водитель автобуса, съехавшего в подземный переход в районе станции метро «Славянский бульвар», заявил следователям, что у транспортного средства отказали тормоза. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.«Со слов водителя, автобус, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на его попытки остановить автобус, тормозная система не сработала и автобус продолжил движение», - сказала собеседница агентства.По предварительным данным, авария произошла в 14:46, когда водитель автобуса, начав движение, изменил траекторию. В результате транспортное средство съехало в подземный пешеходный переход. Согласно информации столичного управления МВД, пять человек погибли. По данным столичного департамента здравоохранения, в результате ДТП на западе Москвы госпитализированы девять человек.Полиция рассматривает две версии ДТП, согласно которым водитель мог не справиться с управлением либо в автобусе имелась неисправность. СК возбудил уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.