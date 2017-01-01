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МЧС предупреждает: ухудшение погодных условий

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
25.12 19:10
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Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (снег, метель, усиление ветра, гололедица) По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 17.00 часов до 21.00 часа 25 декабря 2017 года в Москве ожидается снег, метель, усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. На дорогах и тротуарах гололедица В случае ухудшения погоды, возможно: - повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых конструкций, приводящее к затору на дорогах, повреждение автотранспорта. - ухудшение видимости (в осадках), затруднение движения транспорта, увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, увеличение количества случаев травматизма населения. Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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