С павильона №4 «Биология» на ВДНХ начали снимать строительные леса

Автор: Uwis Дата публикации: 25.12 23:10

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У входа в здание традиционно находились пилоны и восьмигранные колонны, выполненные из вазалемского мрамора. Мраморное покрытие из плит уже начало подвергаться небольшой деформации, и реставраторам пришлось укрепить их стыки. Фасад павильона украшен барельефами в технике майолики с изображениями рабочих и крестьян в процессе работы, а на боковых стенах изображен домашний скот. В результате частых ремонтов и постоянных покрасок барельефы потеряли свои очертания, но реставраторам удалось их восстановить. Лепнина, украшающая колоны и фальшколонны по периметру павильона, также была восстановлена. Стены павильона полностью расчистили и восстановили отделку терразитовой штукатуркой. Построенный в 1954 году павильон «Биология» назывался «Эстонская ССР» и входил в ансамбль из трех павильонов прибалтийских республик – в оформлении павильона № 4 прослеживаются элементы, отсылающие к народному эстонскому зодчеству. В 1964 году, в связи с переходом Выставки на отраслевой принцип, павильон был переименован в «Биологию».