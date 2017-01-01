Отдых горожан и гостей столицы в вечерние часы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 25.12 23:11

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Горожане и гости столицы по вечерам посещают фестивальные площадки, в любую погоду здесь можно найти что-то интересное.