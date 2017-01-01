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Новогодняя «визитная карточка» Поклонной горы - огромный шар

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
25.12 23:12
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Новогодняя зимняя «визитная карточка» Поклонной горы - огромный шар, с обильным снегопадом, выглядит ещё эффектнее.

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