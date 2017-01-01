Коммунальщики в Старом Осколе заинтриговали самого Деда Мороза
- Автор:
- Stalker
- Дата публикации:
- 00:30
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- 45
Совсем рядом, на самом углу того же здания, кто-то оставил несколько мешков. В канун Нового года как-то не принято заглядывать в скарб Деда Мороза... Если бы я не видел эти мешки с лета в этом самом месте, я бы поверил в сказку. На поверку содержимое оказалось оружием пролетариата. Предположить, что камнями такого калибра местные дворники будут посыпать дорогу детям в музыкальную школу в гололёд, не логично. Видно, кому-то легче выдалбливать мешки из мостовой под бой курантов, когда примёрзнет. Не верит народ, что в старом году избавиться от лишнего мусора проще, чем вынужденно делать то же самое в Наступающем году. А пока припорошенные снегом мешки со строительным мусором в Старом Осколе дискредитируют самого Деда Мороза.
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