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Главная  /  Репортажи  /  Коммунальщики в Старом Осколе заинтриговали самого Деда Мороза

Коммунальщики в Старом Осколе заинтриговали самого Деда Мороза

Автор:
Stalker
Дата публикации:
00:30
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Как год встретишь - так его и проведешь. До Выборов менее полугода, и это по любому календарю, юлианскому или григорианскому. Однако береженого Бог бережет, - решили в Старом Осколе, и уже повесили три полотнища над входом в Детскую музыкальную школу. Наверное, чтобы её воспитанники лучше знали историю и слова Гимна Российской Федерации. Как говорится, скоро Выборы, не проспи!
Совсем рядом, на самом углу того же здания, кто-то оставил несколько мешков. В канун Нового года как-то не принято заглядывать в скарб Деда Мороза... Если бы я не видел эти мешки с лета в этом самом месте, я бы поверил в сказку. На поверку содержимое оказалось оружием пролетариата. Предположить, что камнями такого калибра местные дворники будут посыпать дорогу детям в музыкальную школу в гололёд, не логично. Видно, кому-то легче выдалбливать мешки из мостовой под бой курантов, когда примёрзнет. Не верит народ, что в старом году избавиться от лишнего мусора проще, чем вынужденно делать то же самое в Наступающем году. А пока припорошенные снегом мешки со строительным мусором в Старом Осколе дискредитируют самого Деда Мороза.

Россия, Белгородская область, Старый Оскол, микрорайон Жукова, 30Б
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