Премьера балета "Золушка" c участием Татьяны Навки и Петра Чернышева в Ледовом театре

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 25.12 23:42

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В Ледовом театре состоялась премьера балета "Золушка" c участием Татьяны Навки и Петра Чернышева, а также литовских фигуристов, многократных чемпионов Литвы Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса. Великолепные костюмы, красивые интерактивные декорации, волшебная музыка Иоганна Штрауса создали атмосферу новогодней сказки для зрителей. В дни фестиваля можно прийти с детьми и посмотреть захватывающие ледовые представления и ощутить атмосферу сказки и снова ощутить себя ребёнком. На прощание олимпийская чемпионка в танцах на льду, многократная чемпионка мира, Европы и России Татьяна Навка поздравила зрителей с Наступающим Новым годом!