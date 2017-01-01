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ДТП в Серпухове на Привокзальной площади. Бить или не бить?.. (камера наблюдения)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
00:43
  • 36
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Незадачливые автолюбители не сумели разъехаться на пустом перекрёстке, но выяснить кто прав, а кто виноват решили с помощью кулаков... Короткая потасовка закончилась ничем и сфотографировав друг у друга номера машин они просто разъехались.
В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.

Россия, Московская область, Серпухов, Привокзальная площадь
  • 36
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