ДТП в Серпухове на Привокзальной площади. Бить или не бить?.. (камера наблюдения)

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36 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199403

Незадачливые автолюбители не сумели разъехаться на пустом перекрёстке, но выяснить кто прав, а кто виноват решили с помощью кулаков... Короткая потасовка закончилась ничем и сфотографировав друг у друга номера машин они просто разъехались.В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.Россия, Московская область, Серпухов, Привокзальная площадь