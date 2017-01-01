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Сильная пурга на Сахалине

Автор:
mikula
Дата публикации:
00:50
  • 29
  • 0

Давно такого на Сахалине не было...

Россия, Сахалинская область, Ногликский район
  • 29
  • 0

Комментарии (0)

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