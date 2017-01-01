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Последствия сильной метели на Сахалине

Автор:
mikula
Дата публикации:
02:24
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Последствия сильной метели на Сахалине. Расчистка жилого городка ОБТК «Лунское».

Россия, Сахалинская область, Ногликский район
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