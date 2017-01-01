Странный ремонт дороги сняли на видео в Смоленской области
- Автор:
- 67Saveevo
- Дата публикации:
- 15:43
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Кадры, по словам очевидца, сняты на Савеевском тракте 15 декабря 2017 года. Судя по ролику, дорожники ремонтировали проезжую часть песком. "Таким образом ремонтируют бетонную дорогу в Савеевское сельское поселение Рославльского района Смоленской области!" - сообщает автор видео.
"В этом самом месте в 2016 году автобус, объезжая ямы также стянуло в кювет, как на этом видео КАМАЗ. Весной эта засыпка просто уплывет," - пишет мобильный репортёр.
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