Странный ремонт дороги сняли на видео в Смоленской области

Автор: 67Saveevo Дата публикации: 15:43

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199421

То ли ремонт, то ли борьба с гололёдом? Таким вопросом задаётся мобильный репортёр из Смоленской области, который стал очевидцем "ручных" работ местных коммунальщиков.Кадры, по словам очевидца, сняты на Савеевском тракте 15 декабря 2017 года. Судя по ролику, дорожники ремонтировали проезжую часть песком. "Таким образом ремонтируют бетонную дорогу в Савеевское сельское поселение Рославльского района Смоленской области!" - сообщает автор видео."В этом самом месте в 2016 году автобус, объезжая ямы также стянуло в кювет, как на этом видео КАМАЗ. Весной эта засыпка просто уплывет," - пишет мобильный репортёр.