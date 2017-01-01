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Автомобилисты засмотрелись на запуск ракеты "Falcon-9" и устроили массовое ДТП

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:29
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В Калифорнии водители засмотрелись на запуск ракеты Falcon-9 и устроили массовое ДТП на трассе.

По их словам, яркий след, который ракета оставляла в ночном небе, выглядел настолько завораживающим, что от него невозможно было оторваться. В результате люди, которые сидели за рулем, забыли, где находятся - и перестали следить за дорогой.

Что самое интересное, автор этого видео, который тоже едва не стал участником столкновения, почти сразу же о нем забыл - американец поехал дальше и продолжил обсуждать с сыном, насколько красиво летит эта ракета.
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