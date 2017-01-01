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Главная  /  Репортажи  /  Зимний дрифт вокруг полицейского УАЗа сняли на видео в Оренбурге

Зимний дрифт вокруг полицейского УАЗа сняли на видео в Оренбурге

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:40
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Несколько жителей Оренбурга отправили свою машину в дрифт вокруг стоящего полицейского УАЗа.

Как поясняют очевидцы, происходило это на пустующей парковке. Автохулиганы кружили вокруг сотрудников патрульной службы, явно дразня их. Однако полицейские оставались невозмутимыми. В конце-концов, забиякам это надоело и они остановились.

Большинство тех, кто посмотрел это видео, не одобряют поступок любителей дрифта. Не стесняясь в выражениях, пользователи называют их малолетними идиотами.
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