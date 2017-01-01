Зимний дрифт вокруг полицейского УАЗа сняли на видео в Оренбурге
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:40
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Как поясняют очевидцы, происходило это на пустующей парковке. Автохулиганы кружили вокруг сотрудников патрульной службы, явно дразня их. Однако полицейские оставались невозмутимыми. В конце-концов, забиякам это надоело и они остановились.
Большинство тех, кто посмотрел это видео, не одобряют поступок любителей дрифта. Не стесняясь в выражениях, пользователи называют их малолетними идиотами.
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