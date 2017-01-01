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Необычное свечение запечатлели в небе Воронежской области

Автор:
tatyana1
Дата публикации:
14:45
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Светящееся облако появилось в небе над Воронежской областью во вторник утром. Об этом сообщают жители Павловского района, которые стали свидетелями необычного явления и запечатлели его на фото.

По словам мобильного репортёра, 26 декабря 2017 года, в 5,30 утра, в небе появилось "что-то необычное". Довольно крупное светящееся марево выделялось среди ночного неба и уходило, как рассказывает автор снимков, спиралью за горизонт.

"Что это? Природное явление?" - гадают местные жители о природе редкого феномена. Похожее явление наблюдали этим утром и в Саратовской области. Пользователи, посмотревшие кадры, предполагают, что странное свечение - может быть следом от запуска ракеты.
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