Необычное свечение запечатлели в небе Воронежской области
- Автор:
- tatyana1
- Дата публикации:
- 14:45
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По словам мобильного репортёра, 26 декабря 2017 года, в 5,30 утра, в небе появилось "что-то необычное". Довольно крупное светящееся марево выделялось среди ночного неба и уходило, как рассказывает автор снимков, спиралью за горизонт.
"Что это? Природное явление?" - гадают местные жители о природе редкого феномена. Похожее явление наблюдали этим утром и в Саратовской области. Пользователи, посмотревшие кадры, предполагают, что странное свечение - может быть следом от запуска ракеты.
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