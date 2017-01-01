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Главная  /  Репортажи  /  На стадионе "ЦСКА" на севере Москвы прошли пожарно-тактические учения МЧС

На стадионе "ЦСКА" на севере Москвы прошли пожарно-тактические учения МЧС

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:04
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26 декабря 2017 года в рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA-2018 на территории «Арена ЦСКА» прошли пожарно-тактические учения подразделений МЧС.

Темой учений стала отработка действий пожарно-спасательных подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы по тушению условного пожара и проведению аварийно-спасательных работ на объектах с массовым прибыванием людей. Учения прошли в 4 этапа таких как: условный взрыв и возгорание транспортного средства, возгорание легковоспламеняюшихся жидкостей в толпе людей, прибывающих на стадион, возгорание на зрительских трибунах, а также условное возгорание на 24-м этаже административного здания башни, где произошло серьезное задымление. В учениях приняли участие более 10 пожарно-спасательных подразделений, в том числе специальные подъемники большой высоты, а также для мониторинга обстановки был применен квадрокоптер с возможнстью передачи картинки в информационный центр. Заместитель начальника Главного управления МЧС России по г. Москве по ГПС - Желтов Сергей Алексеевич прокомментировал прошедшие учения и оценил работу личного состава на оценку - хорошо.
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