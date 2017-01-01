В Донецке в декабре зеленеет трава

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 15:11

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21 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199442

Пока Дальний Восток заметает снегом, в Донецке зеленеет трава. Эти кадры запечатлели у, так называемых Ленинских склонов, возле цирка. Об этом сообщает мобильный репортер.По словам автора ролика, можно не раз говорить про легендарную донецкую зиму - и зимнюю траву. "Просто самый красивый, наглядный пример оной травы никак заснять не получалось - нужно было разве что на скаку из окна трамвая. Сегодня как раз шла мимо так называемых Ленинских склонов, около цирка, и этот почти вертикальный газон, на котором можно играть в почти вертикальный футбол, - засняла!" - пишет мобильный репортёр.