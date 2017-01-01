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Главная  /  Репортажи  /  В Донецке в декабре зеленеет трава

В Донецке в декабре зеленеет трава

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
15:11
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Пока Дальний Восток заметает снегом, в Донецке зеленеет трава. Эти кадры запечатлели у, так называемых Ленинских склонов, возле цирка. Об этом сообщает мобильный репортер.


По словам автора ролика, можно не раз говорить про легендарную донецкую зиму - и зимнюю траву. "Просто самый красивый, наглядный пример оной травы никак заснять не получалось - нужно было разве что на скаку из окна трамвая. Сегодня как раз шла мимо так называемых Ленинских склонов, около цирка, и этот почти вертикальный газон, на котором можно играть в почти вертикальный футбол, - засняла!" - пишет мобильный репортёр.
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