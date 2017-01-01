Зазеркалье в ЦПКиО им.Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:13

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Центральный вход в ЦПКиО им.Горького украшают зеркальными кубиками, а рядом идут монтажные работы новогодней красавицы из зеркал.