Неудачное приземление парасейлингиста сняли на видео в Таиланде
- Автор:
- vanderfer
- Дата публикации:
- 15:27
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- 50
По словам автора ролика, видео снято 18 декабря 2017 года. Два человека с парашютом, прикреплённые - вероятно, к какому-либо судну - с помощью длинного троса шли на посадку. Медленно опускались на берег. Как вдруг что-то пошло не так. И один из отдыхащих рухнул на землю с высоты нескольких метров.
В каком состоянии находится пострадавший - не уточняется. Автор ролика тем временем предупреждает: "Опасный отдых. Будьте бдительны!".
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