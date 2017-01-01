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Главная  /  Репортажи  /  Неудачное приземление парасейлингиста сняли на видео в Таиланде

Неудачное приземление парасейлингиста сняли на видео в Таиланде

Автор:
vanderfer
Дата публикации:
15:27
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Эти кадры сняты на острове Пхукет в Таиланде. В объектив мобильного репортера попало падение парасейлингиста.

По словам автора ролика, видео снято 18 декабря 2017 года. Два человека с парашютом, прикреплённые - вероятно, к какому-либо судну - с помощью длинного троса шли на посадку. Медленно опускались на берег. Как вдруг что-то пошло не так. И один из отдыхащих рухнул на землю с высоты нескольких метров.

В каком состоянии находится пострадавший - не уточняется. Автор ролика тем временем предупреждает: "Опасный отдых. Будьте бдительны!".
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