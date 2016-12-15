Пресс-тур на производство арт-объектов для новогоднего праздника на Тверской

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 15:38

34

34 1

34

34 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/199447

Директор производства Александр Рожновский на пресс-туре провёл экскурсию для журналистов и рассказал как создаются арт-объекты для Нового года. Данное производство полного цикла : от идеи-эскиза до готового арт объекта.Все объекты можно будет увидеть на Тверской улице в Новый год: пятнашки с подогревом, переставляя квадраты вы собираете картинку заодно и погреете руки, а есть интересные песочные часы, переворачивая их вы видите как плавно сыпется чистейший песок.На три дня 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица станет пешеходный, где посетители фестиваля смогут увидеть все оригинальные и большие арт-объекты,которые сейчас создают для столицы.