Пресс-тур на производство арт-объектов для новогоднего праздника на Тверской
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 15:38
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Директор производства Александр Рожновский на пресс-туре провёл экскурсию для журналистов и рассказал как создаются арт-объекты для Нового года. Данное производство полного цикла : от идеи-эскиза до готового арт объекта.
Все объекты можно будет увидеть на Тверской улице в Новый год: пятнашки с подогревом, переставляя квадраты вы собираете картинку заодно и погреете руки, а есть интересные песочные часы, переворачивая их вы видите как плавно сыпется чистейший песок.
На три дня 31 декабря, 1 и 2 января Тверская улица станет пешеходный, где посетители фестиваля смогут увидеть все оригинальные и большие арт-объекты,которые сейчас создают для столицы.
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