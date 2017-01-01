Оперативная уборка снега в парке "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 15:46

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Отдать должное сотрудникам: не используют реагенты и стремятся убрать снег до начала его таяния, а температура воздуха резко пошла вверх.