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Обстановка на столичных дорогах в вечерний час пик

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:51
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ЦОДД предупреждает водителей, 26 декабря ожидается самый загруженный вечер по дорожной обстановке. В последнюю неделю значительно увеличилось количество автомобилей на дорогах, совершается большее количество поездок, отмечаются нестабильные погодные условия. Для того, чтобы заранее спланировать свою поездку Центр организации дорожного движения Правительства Москвы настоятельно рекомендует пользоваться общественным транспортом. Вечерний час пик будет продолжительным по времени. Кто едет на автомобиле, советуют выезжать из города по вылетным магистралям после окончания вечернего часа пик - после 20 часов.

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