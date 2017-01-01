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Главная  /  Репортажи  /  На Симферпольском шоссе в результате ДТП бетономешалка опрокинулась в кювет

На Симферпольском шоссе в результате ДТП бетономешалка опрокинулась в кювет

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
26.12 17:29
  • 126
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В районе 44 км трассы в Подольском районе Московской области столкнулись "Фольксваген" и "БМВ". Оба автомобиля двигались попутно в сторону области. На 44 километре автодороги между двумя иномарками произошло небольшое ДТП. Водители остановились, вышли из машин. В следующий момент в аварийные машины едва не врезался "Мерседес". Его водитель резко затормозил, после чего в "Мерседес" сзади врезался микроавтобус "Пежо". За несколько сот метров до места ДТП двигалась колонна фур. Грузовики ехали на высокой скорости. Первым среди грузовиков до места аварии доехал бетоновоз "Хово". Водитель грузовика, пытаясь предупредить водителей грузовых машин что уже подъезжали к месту аварии об опасности, резко перестроился из среднего ряда в правый. Водители фур успели затормозить и избежали ДТП. Однако груженый бетоновоз после резкого маневра потерял управление, съехал в кювет, где несколько раз перевернулся. В результате ДТП кабина грузовика оказалась сильно деформирована. Однако водитель самостоятельно выбрался из машины. Мужчина получил травму головы и был госпитализирован. Остальные участники ДТП не пострадали. В настоящее время движение по трассе М2 в сторону области сильно затруднено.

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Комментарии (1)

  • Разведчик
    26.12 22:42
    https://www.m24.ru/videos/Stanislav-Kulik/26122017/163214
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