Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 26 декабря 2017 года
- Автор:
- MR_Дмитрий
- Дата публикации:
- 26.12 18:43
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В программу, показанную в эфире 26 декабря, вошли кадры о том, как сильная метель обрушилась на Сахалинскую область, Хабаровский край и Камчатский край, кадры о том, как автомобилисты засмотрелись на запуск ракеты "Falcon-9" и устроили массовое ДТП и кадры о том, как зимний дрифт вокруг полицейского УАЗа сняли на видео в Оренбурге.
Суть проекта заключается в том, что все самые интересные и необычные репортажи, присланные на наш проект, попадут в ежедневную или еженедельную итоговую программу «Мобильный репортер». Авторам сюжетов, которые выйдут в эфире программы, будут выплачены денежные призы.
Снимайте и присылайте репортажи на сайт mreporter.ru через наше новое приложение и станьте героем телеэфира!
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