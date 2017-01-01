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Ситуация с движением автомобильного трафика (Садовое кольцо)

Автор:
tim777
Дата публикации:
26.12 19:22
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В последние дни уходящего года в столичном регионе осложняется движения автомобильного трафика. Основные транспортные магистрали и кольцевые трассы наполняются не только классическим будничным трафиком, но и за новогодними подарками в столицу приезжает большое количество транспорта из соседних регионов и области. В дневные и вечерние часы-пик движение транспорта в центральной части города осложнено. Не стала исключением и дорожная обстановка на Садовом кольце в районе Крымского вала. Здесь сохраняется плотное движение в направлении Зубовского бульвара. Днём движение транспорта было временно перекрыто сотрудником ГИБДД из-за проезда правительственного кортежа. Движение по внутренней стороне Садового кольца было прервано и уставшие от ожидания автомобилисты неодократно подходили к сотруднику ГИБДД, чтобы высказать своё недовольство. Один из отчаявшихся автомобилистов достал мобильное устройство и в буквальном смысле стал требовать, чтобы сотрудник ГИБДД возобновил движение транспорта. К слову к тому времени автомобилисты провели в ожидании около 10 минут. Сотрудник ГИБДД обратился к автомобилисту, чтобы тот покинул проезжую часть и вернулся в свой автомобиль. После проезда кортежа движение транспорта было восстановлено в полном объёме.

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