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Главная  /  Репортажи  /  Зеркальная-ёлка куб скоро появится у входа в Парк Горького

Зеркальная-ёлка куб скоро появится у входа в Парк Горького

Автор:
tim777
Дата публикации:
26.12 19:22
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Необычную новогоднюю елку из зеркал и светодиодов откроют у главного входа в Парк культуры и отдыха им. М.Горького 27 декабря. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе парка.

«27 декабря состоится официальное открытие новогодней елки напротив главного входа. Команда Парка Горького создала инсталляцию с уникальным дизайном и историей. Елка в Парке Горького станет одной из самых необычных праздничных декораций столицы. Общая масса конструкции – 35 тонн, высота – 12 м», - сообщили в пресс-службе.

В парке также уточнили, что елка состоит из двух половин, «символизирующих единение». При этом снаружи она полностью покрыта зеркальной поверхностью, а ее внутренняя часть состоит из светодиодов.



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