Зеркальная-ёлка куб скоро появится у входа в Парк Горького
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 26.12 19:22
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«27 декабря состоится официальное открытие новогодней елки напротив главного входа. Команда Парка Горького создала инсталляцию с уникальным дизайном и историей. Елка в Парке Горького станет одной из самых необычных праздничных декораций столицы. Общая масса конструкции – 35 тонн, высота – 12 м», - сообщили в пресс-службе.
В парке также уточнили, что елка состоит из двух половин, «символизирующих единение». При этом снаружи она полностью покрыта зеркальной поверхностью, а ее внутренняя часть состоит из светодиодов.
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