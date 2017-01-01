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Главная  /  Репортажи  /  Павильон "Биология" на ВДНХ начали освобождать от строительных лесов

Павильон "Биология" на ВДНХ начали освобождать от строительных лесов

Автор:
Max_019
Дата публикации:
26.12 19:22
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С павильона №4 «Биология» начали снимать строительные леса. Павильон «Биология» в момент постройки в 1954 году назывался «Эстонская ССР» и входил в ансамбль из трёх павильонов прибалтийских республик. Именно поэтому в его оформлении прослеживаются элементы, отсылающие нас к народному эстонскому зодчеству. В 1964 году, в связи с переходом Выставки на отраслевой принцип, павильон был переименован в «Биологию». У входа в здание находятся пилоны и восьмигранные колонны, выполненные из вазалемского мрамора. К нашим дням мраморное покрытие из плит уже начало подвергаться небольшой деформации, и реставраторам пришлось укрепить их стыки. Фасад украшен барельефами в технике майолики с изображениями рабочих и крестьян в процессе работы, а на боковых стенах изображен домашний скот. В результате частых ремонтов и постоянных покрасок барельефы потеряли свои очертания, но реставраторам удалось их восстановить. Лепнина, украшающая колоны и фальшколонны по периметру павильона, также была восстановлена. Стены павильона расчистили и восстановили отделку терразитовой штукатуркой. С части павильона уже начали снимать строительные леса, и мы уже можно полюбоваться на его необыкновенный декор.

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