Павильон "Биология" на ВДНХ начали освобождать от строительных лесов

26

26 0

С павильона №4 «Биология» начали снимать строительные леса. Павильон «Биология» в момент постройки в 1954 году назывался «Эстонская ССР» и входил в ансамбль из трёх павильонов прибалтийских республик. Именно поэтому в его оформлении прослеживаются элементы, отсылающие нас к народному эстонскому зодчеству. В 1964 году, в связи с переходом Выставки на отраслевой принцип, павильон был переименован в «Биологию». У входа в здание находятся пилоны и восьмигранные колонны, выполненные из вазалемского мрамора. К нашим дням мраморное покрытие из плит уже начало подвергаться небольшой деформации, и реставраторам пришлось укрепить их стыки. Фасад украшен барельефами в технике майолики с изображениями рабочих и крестьян в процессе работы, а на боковых стенах изображен домашний скот. В результате частых ремонтов и постоянных покрасок барельефы потеряли свои очертания, но реставраторам удалось их восстановить. Лепнина, украшающая колоны и фальшколонны по периметру павильона, также была восстановлена. Стены павильона расчистили и восстановили отделку терразитовой штукатуркой. С части павильона уже начали снимать строительные леса, и мы уже можно полюбоваться на его необыкновенный декор.