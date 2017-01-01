На Алтуфьевском шоссе, где сбили семью, переход стал заметнее

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На северо-востоке столицы, на Алтуфьевском шоссе, напротив дома 13к2, где 3 декабря произошло серьёзное ДТП, пешеходный переход сделали заметнее. Тогда, напомню, водитель каршерингового автомобиля сбил семью с ребёнком. Ребёнок позднее скончался в больнице. В ЦОДД после резонансного ДТП приняли решение сделать переход заметнее. С обеих сторон шоссе над переходом установили светящуюся под сигнал светофора опору с дорожными знаками. Как показал городской опыт, подобная система снижает количество нарушений дорожного движения, а следовательно, и число дорожно-транспортных происшествий. Благодаря такой подсветке сигнал светофора виден издалека.