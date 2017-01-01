Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  На Алтуфьевском шоссе, где сбили семью, переход стал заметнее

На Алтуфьевском шоссе, где сбили семью, переход стал заметнее

Автор:
Max_019
Дата публикации:
26.12 21:05
  • 152
  • 0

На северо-востоке столицы, на Алтуфьевском шоссе, напротив дома 13к2, где 3 декабря произошло серьёзное ДТП, пешеходный переход сделали заметнее. Тогда, напомню, водитель каршерингового автомобиля сбил семью с ребёнком. Ребёнок позднее скончался в больнице. В ЦОДД после резонансного ДТП приняли решение сделать переход заметнее. С обеих сторон шоссе над переходом установили светящуюся под сигнал светофора опору с дорожными знаками. Как показал городской опыт, подобная система снижает количество нарушений дорожного движения, а следовательно, и число дорожно-транспортных происшествий. Благодаря такой подсветке сигнал светофора виден издалека.

  • 152
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
01:16 | Uwis
Новый год пришёл и в Царство суккулентов в "Аптекарском огороде"
44 0
24.12 19:41 | Afishi
Пешеходный переход, ведущий в кусты, на Елецкой улице в Волгограде
217 2
16.12 09:42 | Max_019
Два автомобиля столкнулись на дублёре Алтуфьевского шоссе