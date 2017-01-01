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Главная  /  Репортажи  /  Со стороны Болотной площади установили ограждения для автомобильного потока, выезжающего на Большой Каменный мост

Со стороны Болотной площади установили ограждения для автомобильного потока, выезжающего на Большой Каменный мост

Автор:
tim777
Дата публикации:
26.12 21:35
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Сотрудники ЦОДД изменили схему движения на Болотной площади. С декабря текущего года, автомобилисты планирующие свои маршруты с выездом на Большой Каменный мост теперь должны воспользоваться выездом со стороны Болотной набережной. При этом существующий выезд, ранее собиравший существенные заторы транспорта, закрыт. Сегодня здесь установлены ограждения и демонтированы лишние дорожные знаки. Для автомобилистов двигающиеся со стороны Болотной улицы на одноименную площадь, установлены информационные щиты с направлением движения. Так, через "старый" поворот, автомобилисты могут попасть только на Софийскую набережную и выехать в направлении улицы Большая Якиманка и Ленинского проспекта. Автомобилисты, которые намереваются попасть на Большой Каменный мост должны перестроиться левее ближе к набережной. Данный поворот позволит попасть автомобилистам на улицы Новый Арбат и Тверская.

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