Со стороны Болотной площади установили ограждения для автомобильного потока, выезжающего на Большой Каменный мост

Автор: tim777 Дата публикации: 26.12 21:35

42

42 0

Сотрудники ЦОДД изменили схему движения на Болотной площади. С декабря текущего года, автомобилисты планирующие свои маршруты с выездом на Большой Каменный мост теперь должны воспользоваться выездом со стороны Болотной набережной. При этом существующий выезд, ранее собиравший существенные заторы транспорта, закрыт. Сегодня здесь установлены ограждения и демонтированы лишние дорожные знаки. Для автомобилистов двигающиеся со стороны Болотной улицы на одноименную площадь, установлены информационные щиты с направлением движения. Так, через "старый" поворот, автомобилисты могут попасть только на Софийскую набережную и выехать в направлении улицы Большая Якиманка и Ленинского проспекта. Автомобилисты, которые намереваются попасть на Большой Каменный мост должны перестроиться левее ближе к набережной. Данный поворот позволит попасть автомобилистам на улицы Новый Арбат и Тверская.