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Световые инсталляции и арт-объекты украсили Лаврушинский переулок в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
26.12 22:08
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В преддверии новогодних праздников столица преображается красочными арт-объектами и инсталляциями. На днях в центре Москвы торжественно стартовал фестиваль "Путешествие в Рождество". По всему городу можно встретить красочные тоннели, необычные арт-объекты и естественно главные символы праздников - новогодние ёлки. Так, в районе Якиманка преобразилась пешеходная зона в Лаврушинском переулке. Неподалеку от Третьяковской галереи с наступлением темноты зажигаются световые инсталляции с силуэтами танцующей пары, а также три манекенов украшенных новогодними гирляндами. Чуть поодаль установлена инсталляция с фигурой оленя, обрамленного красочной мерцающей подсветкой. Венчает всё это великолепие поздравление - С новым годом! Необычные инсталляции привлекают внимание горожан и большое количество туристов. Все они делают памятные снимки на камеры мобильных устройств.

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