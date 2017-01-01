Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Работа площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской площади

Работа площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской площади

Автор:
Uwis
Дата публикации:
00:03
  • 20
  • 0

Работа площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" на Тверской площади.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 0
01:16 | Uwis
Новый год пришёл и в Царство суккулентов в "Аптекарском огороде"
21 0
26.12 23:24 | Uwis
На Тверской площади появился «Волшебный белый лес» с огромными прозрачными шарами и волшебными животными
40 0
26.12 22:08 | tim777
Световые инсталляции и арт-объекты украсили Лаврушинский переулок в центре Москвы