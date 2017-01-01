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Уголовное дело возбуждено по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:17
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СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы на фабрике "Меньшевик" в Москве. Огонь из ружья на фабрике открыл ее бывший совладелец, в результате погиб один человек, еще трое получили ранения. Дело открыто по статье об убийстве и незаконном обороте оружия. В настоящее время стрелок забаррикадировался в здании. Полиция пытается установить с ним контакт.

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