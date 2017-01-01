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Последствия очередного камчатского снежного апокалипсиса

Автор:
Leelooka
Дата публикации:
13:09
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С 25 по 27 декабря в Петропавловске-Камчатском прошёл сильный циклон. Дороги начали чистить поздно, техники было очень мало. В учреждениях поздно отпустили работников, из-за чего люди пешком шли до своих домов, а это не один километр по сугробам пешком, многие добирались на попутках. Дороги расчищены очень плохо, снег из города не вывозят, автобусов нет, десятки людей стоят на остановках часами. Сейчас подходит второй циклон.

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