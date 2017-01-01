Пожар у Ворошиловского торгового центра Волгограда

Автор: Afishi Дата публикации: 13:08

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В Ворошиловском районе между торговым комплексом "Альтаир" и Ворошиловским торговым центром бушевал пожар. Огнем охвачено здание, в котором располагался магазин или кафе. Из здания валит густой черный дым. Также сейчас эвакуированы сотрудники и посетители рынка "Альтаир", т.к. есть опасность того, что огонь перейдет на здание комплекса. На месте работают пожарные расчеты, дороги перекрыты сотрудниками ГАИ. Из-за опасности взрыва всех пешеходов в радиусе 500 метров отогнали.