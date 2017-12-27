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Обстановка у фабрики на Иловайской улице с высоты птичьего полета

Автор:
denis947
Дата публикации:
13:03
  • 68
  • 1

Обстановка у фабрики "Меньшевик" на Иловайской улице с высоты птичьего полета.

  • 68
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    13:52
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:15 http://www.mskagency.ru/materials/2739512 27.12.17
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