Силовики ведут поиск преступника, спрятавшегося в здании фабрики на юго-востоке Москвы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 13:51

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На юго-востоке Москвы, на кондитерской фабрике «Меньшевик», расположенной на ул. Иловайская, д. 20 произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения. В Следственном комитете и столичном управлении МВД подтвердили информацию о происшествии. По данным полиции, инцидент произошел в результате имущественного спора. Правоохранители оцепили здание фабрики.