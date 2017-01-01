Правоохранительные органы продолжают поиск экс-директора фабрики «Меньшевик»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 15:09

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Силовики ведут поиск преступника, спрятавшегося в здании фабрики на юго-востоке Москвы. 27 декабря на юго-востоке Москвы, на кондитерской фабрике «Меньшевик», расположенной на ул. Иловайская, д. 20 произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и несколько получили ранения. В Следственном комитете и столичном управлении МВД подтвердили информацию о происшествии. По данным полиции, инцидент произошел в результате имущественного спора.