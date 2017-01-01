Автобус въехал в подземный переход в Москве

Сильная метель разбушевалась на Сахалине

Фура и легковушка столкнулись на трассе М7 во Владимирской области

Парень с девушкой оказались в реанимации после неудачного прыжка с моста на тарзанке в Томской области

Сильнейшая метель обрушилась на Ноглинский район Сахалина

Ледяной дождь прошёл в Алтайском крае

Ежедневный выпуск программы "ВестиNET - Мобильный репортёр" на ТК "Россия 24" от 25 декабря 2017 года

Новогодний поезд запустили для пассажиров на Кольцевую линию Московского метро

Находка страдает от перевалов угля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к могиле неизвестного солдата и прогулялся по Красной площади (ВИДЕО)

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Уникальное мероприятие «Научная ёлка» начинает свою работу в парке «Зарядье»

Уникальное мероприятие «Научная ёлка» начинает свою работу в парке «Зарядье»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:09
  • 13
  • 0

Уникальное мероприятие «Научная ёлка» начинает свою работу в парке «Зарядье».

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

6 0
17:09 | Sargo
Вечерние кадры погоды из центра Москвы
13 0
16:31 | Sargo
Новогоднее оформление Медиацентра в парке "Зарядье"
104 0
26.12 19:22 | tim777
Зеркальная-ёлка куб скоро появится у входа в Парк Горького