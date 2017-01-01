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Сахалин замело метровыми сугробами

Автор:
nikolas-ecolog83
Дата публикации:
16:20
  • 19
  • 0

Был сильный буран, решил немного обыграть это событие с помощью детской песенки.

  • 19
  • 0

Комментарии (0)

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