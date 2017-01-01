На Красной площади идет монтаж конструкций к празднованию Нового года

Автор: Uwis Дата публикации: 17:08

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Туристы и россияне не смогут попасть в новогоднюю ночь на Красную площадь, т.к. там будут проходить съемки новогоднего выпуска шоу "Голубой огонек". "Традиционно Первый канал занимает Красную площадь для своего "Голубого огонька". Город никаких мероприятий проводить там не планирует", — сообщил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский на пресс-конференции в понедельник. rosregistr.ru