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Игорь Шаинский ушёл, а его музыка осталась

Автор:
Leobr
Дата публикации:
17:10
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Уличный музыкант Сергей Заботин (г. Тихвин) играет и мелодии Игоря Шаинского. Памяти ушедшего от нас композитора.

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