Игорь Шаинский ушёл, а его музыка осталась

Автор: Leobr Дата публикации: 17:10

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Уличный музыкант Сергей Заботин (г. Тихвин) играет и мелодии Игоря Шаинского. Памяти ушедшего от нас композитора.