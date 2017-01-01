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Жёлто-синяя подсветка Раушской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
27.12 19:49
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Раушскую набережную подсветили приятно жёлто-синей подсветкой. В вечерние часы красивая "волна" из огней отражается в Москва-реке.

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