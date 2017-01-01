Жёлто-синяя подсветка Раушской набережной

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 27.12 19:49

26

26 0

Раушскую набережную подсветили приятно жёлто-синей подсветкой. В вечерние часы красивая "волна" из огней отражается в Москва-реке.