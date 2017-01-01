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Главная  /  Репортажи  /  С 29 декабря начнёт работу тюбинг-парк на Крымской набережной

С 29 декабря начнёт работу тюбинг-парк на Крымской набережной

Автор:
tim777
Дата публикации:
27.12 20:13
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В столичном парке искусств «Музеон» 29 декабря 2017 г. откроется тюбинг-парк с одной из самых больших в Москве горок. Об этом сообщает пресс-служба Парка Горького. «На Крымской набережной в пятницу, 29 декабря, начинает работу тюбинг-парк. Новая площадка расположена на месте сухого фонтана, напротив деревянной террасы и будет открыта до начала весны. Тюбинговая горка высотой 6,5 метров станет одной из самых больших в Москве. Поднявшись на стартовую площадку, гости смогут полюбоваться открывающимся видом на центр города, а затем, взяв ватрушку, пролететь вниз по 80-метровому скату. Всего их будет семь, поэтому о возникновении очередей можно не переживать. В гору с тюбом наперевес идти не придется: комплекс оборудован ленточным подъемником», - пояснили в пресс-службе. Уточняется, что металлическая поверхность скатов будет покрыта снегом. Кататься смогут как взрослые, так и дети в возрасте от семи лет: для каждого посетителя предусмотрен тюб подходящего размера, который будет выдаваться вместе с билетом. Тюбинг-парк будет работать без выходных, добавили в пресс-службе. В пятницу, субботу и воскресенье спуски будут открыты до 0:00. Стоимость билета для ребенка в сопровождении одного родителя составит 350 руб. Взрослому билет обойдется в 400 руб.

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