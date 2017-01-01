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Новогодняя ёлка у Храма Христа Спасителя

Автор:
Uwis
Дата публикации:
27.12 22:22
  • 29
  • 1

Новогоднюю ёлку установили у Храма Христа Спасителя.

Москва, ЦАО, улица Волхонка, 15
  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • Sargo
    27.12 23:40
    http://www.mskagency.ru/materials/2739784
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