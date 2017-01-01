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Новая, понятная навигация появилась на МЦК

Автор:
Sargo
Дата публикации:
01:07
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Обновленная навигация появилась на центральном Московском кольце. Теперь новая навигация представляет собой изображение круга с названиями станций.

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